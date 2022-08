In Frankrijk is ophef ontstaan over beelden van kartende en andere spelletjes spelende gevangenen. In een survival-programma van een groot Frans YouTube-kanaal namen gedetineerden het op tegen cipiers van een gevangenis vlakbij Parijs.

De binnenplaats van Fresnes, de tweede grootste gevangenis van Frankrijk, was een dag lang een enorme speeltuin. Gevangenen konden er in een zwembad duiken, touwtrekken en een quiz spelen, zo is te zien op deze beelden.

Doel van de makers was het inzamelen van geld voor kansarme jongeren. Maar de spelshow levert nu vooral kritiek op. Met name rechtse politici zijn woedend. "Waar is het respect voor de slachtoffers en hun families die kijken hoe deze daders plezier hebben tijdens het uitzitten van hun straf?", tweet parlementslid Ciotti. "Waar is de angst voor hun straf?"

Volgens Franse media zit een van de deelnemers vast voor verkrachting, een ander zou een jarenlange celstraf uitzitten voor moord. De Franse minister van justitie noemt de beelden 'schokkend' en heeft een onderzoek ingesteld. "De strijd tegen recidive gaat via re-integratie maar zeker niet via karten!", tweet de minister.

Maar volgens de Franse krant Le Figaro gaf juist de top van het ministerie van Justitie toestemming voor het project. Al zegt een anonieme bron van dat ministerie tegen de krant dat het oorspronkelijke plan "Niet over karten ging maar over sportieve uitdagingen zoals touwtjespringen."

De organisator van de spelshow, Djibril Dramé, is zich van geen kwaad bewust. Op Instagram laat hij weten dat hem verzekerd was dat alle deelnemende gevangenen vastzaten voor lichte vergrijpen. Hij verwijderde daarom maandagavond een video waarin deelnemers te zien waren die vastzitten voor zware delicten.