De Nederlandse militair die zondagmiddag in Irak een schotwond opliep aan zijn borst en zwaargewond raakte, werd geraakt door een collega. Tot dusver was alleen bekend dat de soldaat gewond raakte tijdens wapenonderhoud.

De Koninklijke Marechaussee maakt vandaag bekend dat één andere militair bij het incident is betrokken. Een rechercheteam van de instantie gaat onderzoek doen naar het schietincident. "Ze vertrekken zo snel mogelijk. Het kan zijn dat zij dinsdagochtend al worden ingevlogen", zegt een woordvoerder.

Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. Ook is nog niet bekend hoe het nu gaat met de militair die zondag in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad werd overgebracht.

Defensie doet geen verdere uitspraken over de identiteit van het slachtoffer en de andere betrokken militair. De gewond geraakte militair is van de 11 Luchtmobiele Brigade, een snel inzetbare lichte eenheid. De andere militair maakt deel uit van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van Erbil beveiligt.

In het gebied rond Erbil zijn zo'n 120 Nederlandse militairen actief.