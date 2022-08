De Finse premier Sanna Marin is negatief getest op drugs. De 36-jarige regeringsleider onderging een drugstest na ophef die ontstond over uitgelekte feestvideo's. Daarin is te zien dat Marin in een privéwoning danst, omringd door bevriende en beroemde Finnen. Ze zei eerder al dat ze alleen had gedronken.

Critici van Marin vroegen om de drugstest. Zij waren bang dat de regeringsleider verdovende middelen had gebruikt. Dat zou haar in de toekomst tijdens noodsituaties parten kunnen spelen, zo klonk de uitleg. Marin verdedigde zich door te stellen dat zij zaterdag "waar nodig moeilijke beslissingen had kunnen maken".

De premier verkondigde vrijdag op een persconferentie al dat ze "nooit in haar leven" drugs had gebruikt. Ze wees erop dat ze "een gewoon iemand" is en niet van plan is haar gedrag te veranderen.

In Finland en de rest van de wereld ontstond veel steun voor de jongste regeringsleider ter wereld. Zo prijst de achterban van Marin haar omdat "ze haar moeilijke baan combineert met een actief sociaal leven".

Op de website van Marin staat dat de drugstestverklaring is ondertekend door een arts en dat ze de test zelf betaalt. Het is onduidelijk wie de beelden heeft gelekt.