De Spaanse regering heeft alle gebieden die deze zomer zijn getroffen door bosbranden, verklaard tot rampgebied. Daardoor komt meer geld vrij voor compensatie en hulpverlening.

Dit jaar zijn al 27.500 inwoners getroffen door bosbranden. Dat is volgens El País een record. Ook kwamen tot dusver drie personen om het leven. Veel bedrijven en gezinnen hebben door de beleidsverandering recht op een vergoeding tussen de 9.000 en 15.000 euro.

Premier Pedro Sánchez bezocht maandag een getroffen gebied bij Bejís, in de regio Valencia. Volgens Sánchez is zeker 223.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Mogelijk gaat het al om bijna 250.000 hectare aan natuurgebied.

Dit jaar heeft het land 43 zogeheten grote natuurbranden geregistreerd. Dat zijn bosbranden waarbij zeker 500 hectare aan grond verloren gaat. In de afgelopen tien jaar registreerde Spanje gemiddeld 'slechts' elf van deze grote branden per jaar.