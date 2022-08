De waterstand van de Rijn in Duitsland is door de regenval van de afgelopen dagen flink gestegen. Bij Kaub werd maandagochtend een waterpeil van 100 centimeter gemeten. Een etmaal eerder was dat nog 40 centimeter lager. In Nederland stijgt de stand van de rivier naar verwachting later deze week, maar daalt die volgende week naar uitzonderlijk lage standen.

De afgelopen weken daalde het waterpeil bij het Duitse Kaub (tussen Koblenz en Mainz) naar 30 centimeter. Dat is overigens niet de totale diepte van de Rijn. Het meetpunt ligt namelijk een stuk boven de rivierbodem.

De stand van 30 centimeter ligt onder de grenswaarde voor schippers. Het is voor hen dan niet meer rendabel om goederen over de rivier te vervoeren. Doordat hun schip door het gewicht op de rivierbodem kan vastlopen, kunnen ze maar weinig vracht meenemen.

Het stuk Rijn rond Kaub, vlak bij de bekende rots Lorelei, is vlak en smal. Daardoor blijft er bij lage waterstanden weinig ruimte over om te manoeuvreren.

De Duitse overheidsdienst Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die de waterstanden bijhoudt, verwacht nog een verdere stijging van het waterpeil. De waterstand zou dinsdagochtend 143 centimeter kunnen zijn. Daarna zal die waarschijnlijk weer gaan dalen.

In Nederland was de waterstand van de Rijn vorige week net als in Duitsland erg laag. Afgelopen donderdag was de rivier bij Lobith, het punt waar de Rijn Nederland binnenkomt, naar het laagste punt ooit gezakt.

Rijkswaterstaat verwacht dat de rivier later deze week 850 tot 1.000 kubieke meter water per seconde zal afvoeren, waar dat nu nog geen 700 kubieke meter is.

De piek in zowel Nederland als Duitsland komt doordat het flink geregend heeft in Zwitserland. Water uit Zwitserland doet er drie tot vier dagen over om via de Rijn Nederland te bereiken. In Duitsland en aan de oostkant van Nederland is veel minder regen gevallen dan in Zwitserland. Als de kleine piek uit Zwitserland voorbij is, zakt het waterpeil dus weer.

Ook het water in de Maas staat erg laag

Regenrivier de Maas krijgt water uit Frankrijk en België, maar daar heeft het ook niet veel geregend. De Nederlandse rivier staat nu al wekenlang op een zeer laag peil.

Maar aangezien de Maas stuwen en sluizen heeft, heeft de scheepvaart daar minder last van de lage waterstanden. Wel moet de beroepsvaart lang wachten voor de sluizen. Meestal worden er pas schepen doorgelaten als de sluis vol ligt.