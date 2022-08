De waterstand van de Rijn in Duitsland is door de regenval van de afgelopen dagen flink gestegen. Bij Kaub, tussen Koblenz en Mainz, werd maandagochtend een waterpeil van 100 centimeter gemeten. Een etmaal eerder was dat nog 40 centimeter lager.

De afgelopen weken daalde het waterpeil bij Kaub naar 30 centimeter. Dat is overigens niet de totale diepte van de Rijn. Het meetpunt ligt namelijk een stuk boven de rivierbodem.

De stand van 30 centimeter ligt onder de grenswaarde voor schippers. Het is voor hen dan niet meer rendabel om goederen over de rivier te vervoeren. Doordat hun schip door het gewicht op de rivierbodem kan vastlopen, kunnen ze maar weinig vracht meenemen.

Het stuk Rijn rond Kaub, vlak bij de bekende rots Lorelei, is vlak en smal. Daardoor blijft er bij lage waterstanden weinig ruimte over om te manoeuvreren.

De Duitse overheidsdienst Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die de waterstanden bijhoudt, verwacht nog een verdere stijging van het waterpeil. De waterstand zou dinsdagochtend 143 centimeter kunnen zijn. Daarna zal die waarschijnlijk weer gaan dalen.

In Nederland was de waterstand van de Rijn vorige week ook historisch laag. Afgelopen donderdag was de rivier bij Lobith, het punt waar de Rijn Nederland binnenkomt, naar het laagste punt ooit gezakt.

De rivier bereikte een stand van 6,48 meter boven NAP, terwijl medio augustus een stand van 8,70 meter boven NAP normaal is.

Het waterpeil in Nederland wordt gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP), de gemiddelde waterhoogte bij Amsterdam.