De voormalige premier van Pakistan Imran Khan is zondag aangeklaagd wegens het overtreden van de wet tegen terrorisme. Dat meldt The New York Times. De aanklacht is een nieuwe escalatie van de machtsstrijd tussen de oud-premier en de huidige overheid.

Een dag eerder hield Khan voor het oog van honderden aanhangers een toespraak in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. De ex-premier veroordeelde de recente arrestatie van een van zijn hooggeplaatste assistenten. Ook dreigde hij met juridische stappen tegen politieofficieren en een rechter die betrokken zijn bij de zaak. "We zullen jullie niet sparen", waarschuwde Khan.

In het politierapport staat dat de uitspraken van de ex-premier gelijkstaan aan "opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht in het land".

De ex-premier is nog niet opgepakt, zegt een van de leiders van de Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI), de politieke partij van Khan. Volgens Fawad Chaudhry is Khan nog steeds in Islamabad.

Populariteit van Khan neemt weer toe

In 2018 werd Khan verkozen tot premier. In april van dit jaar zegde het Pakistaanse parlement het vertrouwen in hem op. Khan is daarmee de eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis die op deze manier uit zijn functie werd gezet. De 69-jarige politicus werd slecht leiderschap en incompetentie in economische kwesties verweten.

De afgelopen maanden trokken Khans bijeenkomsten tienduizenden bezoekers. Zijn partij wist tijdens de lokale verkiezingen in juli een grote overwinning te behalen in de provincie met de meeste inwoners: Punjab. Eerder deze maand deed de partij het ook goed bij de verkiezingen in Karachi, het economisch centrum van Pakistan.

Machtsstrijd tussen Khan en huidige overheid

De ex-premier is verwikkeld in een machtsstrijd met de huidige overheid. De Pakistaanse mediawaakhond besloot onlangs een verbod in te stellen op live-uitzendingen van Khans toespraken op nieuwszenders. Aanhangers van Khan zeggen de afgelopen weken te zijn lastiggevallen en bedreigd door de autoriteiten.

Khans hooggeplaatste assistent, Shahbaz Gill, werd eerder deze maand opgepakt nadat hij in een talkshow kritiek had geuit op het leger. Daarop werd de uitzender van de talkshow, ARY News, uit de lucht gehaald. Volgens Khan wordt Gill gemarteld en seksueel misbruikt in de gevangenis. De autoriteiten ontkennen deze beschuldigingen.