In september is het tweehonderd jaar geleden dat Brazilië onafhankelijk werd. Ter ere van dat jubileum stuurt Portugal maandag het hart van de eerste keizer van Brazilië tijdelijk terug. Brazilië was een Portugese kolonie.

Het hart van Dom Pedro I wordt tijdens een militaire plechtigheid in ontvangst genomen bij het presidentieel paleis in de hoofdstad Brasilia. Het orgaan zal daar korte tijd tentoongesteld worden. Dinsdag wordt het hart tijdens een speciale ceremonie aan de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gepresenteerd.

Tussen 1822 en 1831 was Dom Pedro keizer van Brazilië. In 1826 was hij ook even koning van Portugal, voordat hij zijn titel aan zijn oudste dochter gaf. Op 7 september 1822 riep hij de Braziliaanse onafhankelijkheid van Portugal uit. Daardoor kreeg hij de bijnaam "de bevrijder".

Dom Pedro overleed in 1834 en werd (zonder zijn hart) begraven in Portugal. In 1972 werd zijn lichaam naar de Braziliaanse stad São Paulo gebracht. In dat jaar werd het 150-jarige jubileum van de Braziliaanse onafhankelijkheid gevierd.

Zijn lichaam werd begraven bij het onafhankelijkheidsmonument in São Paulo. Maar zijn hart werd bewaard in een glazen container in de Nossa Senhora da Lapa kerk in de Portugese stad Porto. Het hart was zelden te zien voor het publiek. Afgelopen weekend werd het tijdelijk tentoongesteld in de kerk. Dit trok duizenden bezoekers.

Het hart van Dom Pedro I blijft niet in Brazilië. In september wordt het weer teruggebracht naar Porto.