Een Nederlandse militair is zondagmiddag in Irak zwaargewond geraakt tijdens het wapenonderhoud. De soldaat is met een schotwond aan de borst in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad overgebracht.

Het is niet duidelijk hoe de militair gewond kon raken. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het incident.

Defensie meldt via Twitter dat de militair deel uitmaakt van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van Erbil beveiligt. In dat gebied zijn zo'n 120 Nederlandse militairen actief.

De militair is onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade. Zijn familie is geïnformeerd over het incident. Defensie deelt geen verdere details over de identiteit van het slachtoffer.