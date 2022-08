Twee Russen en een Oekraïner zijn gearresteerd bij een poging een militaire fabriek in midden-Albanië binnen te dringen. De Albanese autoriteiten onderzoeken of er sprake is van spionage.

De drie inbrekers werden betrapt door militairen die het complex bewaakten, maar ze verzetten zich enige tijd tegen hun arrestatie. Een 24-jarige Rus spoot zelfs een chemische substantie op de militairen. De soldaten maken het inmiddels weer goed, meldt het Albanese ministerie van Defensie.

De arrestanten zijn, naast de 24-jarige Rus, een Russische vrouw van 33 en een 25-jarige Oekraïner. Ze zouden foto's van de fabriek hebben willen maken en worden beschuldigd van spionage.

Het defensieministerie wilde niet kwijt wat er in de militaire fabriek geproduceerd wordt. De fabriek in Gramsh, 60 kilometer ten zuidoosten van de Albanese hoofdstad Tirana, produceerde tijdens de communistische dictatuur aanvalsgeweren naar het model van de Russische AK-47 Kalasjnikov.

De minister van Defensie Niko Peleshi (foto) van het land, dat lid is van de NAVO, zegt dat er nu onderzocht wordt wat de indringers op het terrein kwamen doen. Hij sluit niet uit dat de inbraak iets te maken heeft met de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne.

"In de brede regionale en geopolitieke context kunnen we dit niet zomaar afdoen als een gewoon burgerincident. Maar we moeten geen haastige conclusies trekken." Volgens Albanese media zijn de drie personen bloggers die wel vaker al dan niet verlaten militaire terreinen filmen. Ook dat wordt onderzocht.