Singapore zal homoseksualiteit niet langer verbieden in het land. De Singaporese wet waardoor seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden is, wordt geschrapt. "Homoseksuelen worden nu beter geaccepteerd", zegt ministerpresident Lee Hsien Loong.

Volgens hem wordt het tijd dat de wetten van Singapore meer overeenstemmen met de morele waarden in het Aziatische land. "Ik hoop dat het ook wat opluchting brengt voor de Singaporese homoseksuele mensen ", zei hij in een televisietoespraak.

Singapore is het volgende Aziatische land dat wat doet aan de rechten van lhbtiq+. Eerder pasten ook India, Taiwan en Thailand de wetten aan.

In Singapore ging het om wet 377A. Die wet verbiedt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht en werd al ingevoerd door de Britse kolonisator. Bij de onafhankelijkheid in 1965 besloot Singapore de wet in stand te houden.

De laatste jaren was er al een sterke oproep om iets aan de wet te doen. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de wet ervoor zorgt dat er een sociaal stigma tegen homoseksuelen in stand wordt gehouden.

De wet wordt nu afgeschaft, maar dat betekent niet dat het homohuwelijk wordt ingevoerd. Sterker nog, Lee Hsien ziet het afschaffen van de wet als een versterking voor het huwelijk tussen man en vrouw. Hij gaf aan dat de regering meer wettelijke middelen gaat aanwenden om het traditionele huwelijk tussen man en vrouw te beschermen. Daardoor gaat het moeilijker worden om het homohuwelijk in Singapore in te voeren.