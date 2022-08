Aleksandr Dugin is een politiek denker, die pleit voor een groter en invloedrijker Rusland. Hij wordt gezien als onder meer het brein achter de invasie van Oekraïne. Zijn dochter, die streed voor dezelfde idealen, kwam zondag om het leven, vermoedelijk door een bomaanslag. Wie is deze man?

De inmiddels zestigjarige extreemrechtse Aleksandr Dugin komt uit een gezin dat aanhanger was van het nazisme. Hij begon zijn loopbaan als politiek commentator bij een Russische televisiezender en na een korte journalistieke carrière schreef hij het politieke programma voor de Communistische Partij. Hij breidde zijn ideeën over politieke beleidsvorming uit en schreef meer dan dertig boeken.

Dugin is de oprichter van de Russische Euraziatische Partij en droomt van een machtig "Euraziatisch rijk". Daarmee bedoelt hij een Russische maatschappij die zich over heel Europa uitstrekt, tot aan de stad Vladivostok in het verre oosten. Een rijk waarin alle Russischsprekenden dus weer zijn verenigd, zoals in de Sovjet-tijd.

Bovendien krijgt dat gigantische Rusland wat hem betreft een unieke culturele positie tussen Europa en Azië. Een cultuur die lijnrecht tegenover de westerse waarden staat. Hij was dan ook fel tegen de 'verwestering' van Rusland in de jaren negentig. Hij is juist aanhanger van het fascistische staat, waarin alle macht bij de overheid ligt en de burgers niets in de melk te brokkelen hebben. Dat geeft Rusland meer macht op het wereldtoneel, zo denkt deze ultranationalist.

Dugin wordt gezien als de grondlegger van de Russische buitenlandpolitiek en een adviseur van president Vladimir Poetin. Hij wordt daarom ook wel 'Poetins huisfilosoof' genoemd.

Toch is niet bekend hoe groot zijn invloed op het Kremlin precies is. Experts zijn het er niet over eens. Logisch, want alleen de mensen in het Kremlin weten écht hoe de hazen daar lopen. En sommige critici denken dat vrijwel niemand Poetin kan beïnvloeden in de keuzes die hij maakt.

Maar één ding is zeker: Dugins ideeën komen overeen met die van Poetin. Dugins bijnaam is daarom 'Raspoetin'.

Dugin wordt ook wel het brein achter de Russische invasie van Oekraïne genoemd. Ondanks alle onduidelijkheden over zijn invloed is wel bekend dat zijn invloed op de Russische politiek is toegenomen sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim innam. Dugin vond dat Poetin meer Oekraïens grondgebied had moeten innemen om zijn macht te vergroten. En precies dát is wat Poetin sinds 24 februari probeert.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam Dugins 29-jarige dochter Darya om het leven, vermoedelijk door een bomaanslag op de auto van haar vader. Mogelijk was hij zelf ook doelwit, maar hij zat zelf niet in de auto toen de aanslag werd gepleegd.

Darya Dugin was filosoof en werkte aan de verspreiding van de ideeën van haar vader, zoals voor de Euraziatische beweging. Dat de aanslag wel op haar was gericht, of op hen beiden, valt niet uit te sluiten. Maar heel waarschijnlijk is dat niet. Volgens mediaberichten besloot vader Dugin namelijk op het laatste moment op een andere manier terug te gaan naar Moskou, terwijl zijn dochter met zijn auto zou terugrijden.

De autoriteiten zijn een moordonderzoek gestart, maar hebben nog geen verdachten op het oog.