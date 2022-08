De dochter van Poetinfluisteraar Aleksandr Doegin is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen door een vermoedelijke bomaanslag op een auto. Dat melden diverse lokale Russische media. De autoriteiten hebben het bericht nog niet bevestigd. Doegin is een bekend figuur binnen het Kremlin.

Hij wordt ook wel Poetinfluisteraar genoemd, of 'Raspoetin' vanwege zijn invloed op president Vladimir Poetin. Hij is een filosoof, politicoloog en nationalist. Ook wordt Doegin beschouwd als het brein achter de Russische invasie van Oekraïne.

De precieze omstandigheden van de explosie worden nog onderzocht. Russische media gaan uit van een aanslag. De auto behoorde toe aan Aleksandr Doegin zelf, zegt een vertrouweling van de familie tegen staatspersbureau TASS. "Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Aleksandr op een andere manier terugkeerde. Hijzelf of beiden waren het doelwit".

Doegin en zijn dochter waren op de terugweg van een folklorefestival. De explosie gebeurde op een snelweg buiten Moskou.

Op beelden op sociale media is te zien hoe Aleksandr Doegin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien.

Separatistenleider Denis Pushilin van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zegt dat "terroristen van het Oekraïense regime" betrokken zijn bij het incident. Hun doelwit was volgens hem de vader van de vrouw, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti.