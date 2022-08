Een gijzeling door terroristen van Al Shabaab heeft in de Somalische hoofdstad Mogadishu zeker twintig mensen het leven gekost. Ruim vijftig mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn vooral burgers. Dat bevestigde een functionaris van de veiligheidsdiensten zaterdagavond. De gijzeling is inmiddels over.

De jihadisten claimden via Twitter ten minste veertig militairen te hebben omgebracht en zeventig verwond. Ze lieten vrijdagavond twee autobommen ontploffen bij het Hayat Hotel en drongen het pand daarna binnen. Na ongeveer dertig uur slaagden de veiligheidsdiensten erin de gijzeling te beëindigen.

"De veiligheidstroepen hebben het beleg nu beëindigd en de schutters zijn dood. We hebben het afgelopen uur geen geweerschoten gehad vanuit het gebouw", liet een commandant weten. Hij wilde niet zeggen hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De regering houdt volgens hem zondagmorgen een persconferentie over de bloedige aanval.

Op de tweede verdieping zaten lange tijd nog leden van Al Shabaab verschanst met een onbekend aantal gijzelaars. Dat maakte de inzet van zware wapens onmogelijk. Bovendien waren de trappenhuizen met explosieven onbruikbaar gemaakt.

Het hotel vlak bij de luchthaven is volgens ooggetuigen voor een deel verwoest. Het is een geliefde ontmoetingsplek van politici en overheidsfunctionarissen. Al Shabaab voert al vijftien jaar lang terreuraanvallen uit in Somalië. De groep streeft een streng islamitische staat na.