De voormalige Mexicaanse procureur-generaal Jesús Murillo is gearresteerd in verband met de verdwijning van 43 studenten in 2014. Murillo was destijds hoofdaanklager en zag toe op het onderzoek naar de verdwijning.

Murillo wordt verdacht van ontvoering, marteling en belemmering van de rechtsgang, meldt het Mexicaanse openbaar ministerie vrijdag.

Aanklagers vaardigden ook arrestatiebevelen uit tegen 44 politieagenten, 20 militairen, 5 ambtenaren en 14 leden van een drugskartel. Zij worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij ontvoering, marteling en moord.

De studenten - leraren in opleiding - verdwenen op 26 september 2014 in de stad Iguala, nadat ze hadden deelgenomen aan een demonstratie tegen de volgens hen oneerlijke manier waarop de overheid leraren aanstelde.

Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door corrupte politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later dat ze de studenten hebben vermoord en dat ze hun lichamen hebben verbrand.

De regering erkende donderdag voor het eerst dat de studenten dood waren. Voorheen was het officiële standpunt dat ze nog in leven waren.