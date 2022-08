De 34-jarige El Shafee Elsheikh is door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf. De Soedanese jihadist was lid van de Irakese tak van IS en behoorde tot de beruchte IS-Beatles.

Elsheikh is veroordeeld voor gijzelneming, samenzwering om Amerikaanse burgers te vermoorden en deelname aan een terroristische organisatie, schrijft BBC News.

De jihadist is een prominente IS-strijder. Hij zou betrokken zijn bij een gijzelingen door IS in Irak in 2014 en 2015. Uiteindelijk zouden vier Amerikanen hierbij om het leven gebracht zijn.

Sommige gegijzelden werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld. Sommigen werden vervolgens op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. De beelden daarvan gebruikte IS voor propagandadoeleinden.

Vier Engelssprekende jihadisten speelden een belangrijke rol bij deze gijzeling. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt, maar vanwege hun Britste accent werden ze de IS-Beatles genoemd. De groep zou volgens Amerikaanse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de onthoofding van zeker 27 personen.

' Jihadi George'

Elsheikh, bijgenaamd 'Jihadi George' is de tweede IS-Beatle die tot levenslang is veroordeeld. Bendeleider Mohammed Emwazi, bijgenaamd 'Jihadi John', werd eind 2015 gedood bij een Amerikaanse droneaanval. Alexanda Amon Kotey, 'Jihadi Ringo', zit in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit. Kotey bekende, in tegenstelling tot Elsheikh, schuldig te zijn.

Vorige week arresteerde de Britse politie de vierde IS-Beatle: Aine Davis, ook wel bekend als 'Jihadi Paul'. Hij wordt verdacht van onder meer fondsenwerving voor een terroristische organisatie en het bezit van materiaal voor terroristische doeleinden.