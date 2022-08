De Finse premier Sanna Marin heeft een drugstest ondergaan vanwege de grote ophef die over haar is ontstaan na het uitlekken van een feestfilmpje. De testuitslag wordt binnen een week verwacht. De jonge regeringsleider wordt naar eigen zeggen onterecht beschuldigd van drugsgebruik.

"Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt", zei de premier op een persconferentie.

De 36-jarige Marin, bij haar aantreden in 2019 de jongste regeringsleider ter wereld, vertelde donderdag alleen alcohol te hebben genuttigd. Ook zei ze "niks illegaals" te hebben gedaan en haar gedrag niet te zullen veranderen.

In het uitgelekte filmpje danst en zingt Marin in een privéwoning, samen met haar beroemde vrienden. Critici vinden haar feestgedrag ongepast voor een regeringsleider, maar er zijn ook veel Finnen die haar steunen. Het is niet duidelijk wie de beelden openbaar heeft gemaakt. Het filmpje was oorspronkelijk op een privéaccount op Instagram geplaatst.

Het is niet de eerste keer dat Marin onder vuur ligt vanwege feestjes. Eerder ontving ze kritiek voor feestjes in haar ambtswoning.

In december ging Marin naar een nachtclub, nadat ze in contact was geweest met een persoon die positief was getest op het coronavirus. De premier kreeg aanvankelijk te horen dat ze niet in quarantaine hoefde, maar dat advies werd later gewijzigd. Ze had het nieuwe advies niet gelezen. Voor het incident bood ze publiekelijk haar excuses aan.