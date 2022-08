De Duitse autoriteiten in Berlijn zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag in geslaagd een bom van 500 kilo uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken. Het explosief werd donderdagochtend ontdekt op een bouwterrein in de wijk Friedrichshain, in het oosten van de stad. Zo'n 12.000 inwoners in een straal van 500 meter rondom de vindplaats moesten hun woning tijdelijk verlaten.

De evacuatie van de wijk verliep volgens de Duitse krant Berliner Zeitung moeizaam omdat in het gebied ook ouderen en gehandicapten wonen, die elders opgevangen moesten worden.

De grote bom werd met een watersnijder opengesneden om de ontstekers te verwijderen.

Volgens de krant klonk donderdagavond eerder al een "luide knal" die omwonenden deed schrikken. De knal bleek echter door een onweersbui te zijn veroorzaakt.

Het gebeurt vaker dat er in Berlijn bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Eind vorig jaar moesten inwoners van de stad verschillende keren uit voorzorg hun huizen verlaten omdat bommen onschadelijk werden gemaakt.