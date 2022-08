De politie heeft drie verdachten van de moord op de beruchte crimineel James 'Whitey' Bulger geïdentificeerd. De Amerikaan werd in 2018 op 89-jarige leeftijd vermoord in een zwaarbeveiligde gevangenis. Twee verdachten zitten momenteel vast, één voormalige gevangene is opnieuw gearresteerd vanwege de moord op de voormalige FBI-informant.

Bulger was de leider van de beruchte Winter Hill Gang en werd in oktober 2018 overgebracht naar een gevangenis in Hazelton, in de Amerikaanse staat West Virginia. Enkele uren na zijn aankomst werd hij dood aangetroffen in zijn cel.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag bekendgemaakt dat medegevangenen Fotios 'Freddy' Geas (55) en de 48-jarige Paul J. 'Pauly' DeCologero ervan worden verdacht dat ze Bulger hebben doodgeslagen. Een derde voormalige gevangene, Sean McKinnon (36), zou daar ook betrokken bij zijn geweest. Hij was al vrijgekomen, maar is donderdag opnieuw gearresteerd.

De autoriteiten hadden de gevangenen direct na de moord al op het oog, maar het onderzoek liet lang op zich wachten. The Boston Globe schrijft dat de overplaatsing van Bulger naar de gevangenis omstreden was, omdat hij veel vijanden in het criminele circuit had. Hij had jarenlang een dubbelrol als informant voor de FBI en schakelde op die manier verscheidene rivalen uit.

In 2011 werd Bulger na een tip gearresteerd en in 2013 kreeg hij een levenslange gevangenisstraf, die hij tot zijn overplaatsing in 2018 uitzat in instellingen waar hij extra bescherming genoot. Hij kampte de laatste jaren van zijn leven met gezondheidsproblemen.