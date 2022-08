Tijdens een hevige storm en onweer in Oostenrijk zijn twee kinderen om het leven gekomen. Ze werden bij een meer in Sankt Andrä in de deelstaat Karinthië geraakt door omgewaaide bomen, melden Oostenrijkse media donderdag. In een ander deel van het land zijn drie wandelaars overleden bij een blikseminslag.

De omgekomen kinderen zijn twee meisjes van drie en acht jaar, schrijft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Bij het meer raakten ook vijftien mensen gewond, van wie twee ernstig. Een persoon die in het water was, wordt nog vermist.

De wandelaars zochten dekking in een hut. Daar viel vervolgens een boom op die door de bliksem was geraakt.

Volgens de Oostenrijkse meteorologische dienst zijn in het zuiden van Oostenrijk windstoten tot 139 kilometer per uur gemeten. In Stiermarken, Karinthië en Oost-Tirol kwamen alle treinen tot stilstand, nadat de stroomvoorziening door de storm was uitgevallen. Vele tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom.

Op de snelweg A2 in Karinthië vielen bij Griffen door de wind tientallen bomen op de weg. Er waren ook stroomstoringen in tunnels. De belangrijke wegverbinding naar Italië werd op diverse plaatsen afgesloten voor opruim- en reparatiewerkzaamheden.