De Finse premier Sanna Marin moest zich op een persconferentie verantwoorden vanwege een video waarin ze dansend en feestend te zien is. De reacties op het uitgelekte filmpje lopen uiteen. Critici noemen Marins gedrag ongepast, anderen vinden het menselijk.

Marin is verbaasd over de ophef over de beelden die op sociale media rondgingen. Ze benadrukt dat de beelden een paar weken geleden in de privésfeer zijn gemaakt en dat ze er niet van uitging dat de beelden zouden uitlekken.

In de video, die via Instagram is verspreid, danst Marin met een aantal vrienden. Het gaat om een paar prominente Finnen, zoals parlementslid Ilmari Nurminen en presentatrice Tinni Wikström. Op de achtergrond zou over drugs gesproken worden. Parlementslid Mikko Kärnä dringt daarom aan op een drugstest en openbaarmaking van de resultaten.

Marin reageert beduusd en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Het ging volgens de premier om een feestje in de privésfeer, waarbij alcohol werd gedronken en werd gedanst. Ze heeft naar eigen zeggen niemand drugs zien gebruiken.