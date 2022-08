Meerdere mensen op het eiland Corsica en in Italië zijn omgekomen als gevolg van noodweer. Op het Franse eiland werden windstoten van meer dan 200 kilometer per uur gemeten.

De krachtige storm op Corsica ging gepaard met zwaar onweer en veel regen. In de westelijke gemeente Marignana werd een windstoot van 225 kilometer per uur gemeten.

In L'Île-Rousse haalde de wind een snelheid van 206 kilometer per uur. Op het eiland werden windstoten van meer dan 150 kilometer per uur gemeten.

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen. Meerdere slachtoffers werden op campings geraakt door omvallende bomen. Volgens Franse media is het jongste slachtoffer een meisje van dertien jaar. Een oudere vrouw stierf doordat een afgerukt dak van een hut op haar auto belandde.

Ook moesten mensen op zee worden gered. Op beelden is te zien dat bootjes door de storm op het strand gesmeten zijn. Zeker 45.000 huishoudens op het eiland kwamen zonder stroom te zitten.

45 Storm raast over Frans eiland Corsica

Noodweer in Italië, kans op tornado

Ook delen van Italië gaan na een lange periode van hitte en droogte gebukt onder noodweer. In Toscane stierven twee mensen die tijdens een storm door een boom werden geraakt, melden Italiaanse media. In de buurt van Lucca kwam een man om het leven en in Carrara viel een vrouwelijk slachtoffer.

Het noodweer in Italië kan in de loop van de middag en avond krachtiger worden. Windstoten ver boven de 100 kilometer per uur zijn mogelijk, net als lokale overstromingen en hagelstenen met een doorsnede van meer dan 5 centimeter. In het noorden van het land is er zelfs kans op een tornado.