In West-Europa en de Alpen voorspelt Weeronline flinke buien. Ga je ver genoeg naar het zuiden, dan heb je zonnig en heet vakantieweer. Ook in het oosten van Duitsland weet de zomer van geen wijken.

Voor wie het niet heet genoeg kan zijn, is de zuidoosthoek van Europa aan te raden. Met volop zon op de bekende Griekse eilanden wordt het daar dagelijks 32 tot 35 graden. Nog heter is het in de Turkse badplaatsen met 34 tot 38 graden.

Ook op lange termijn blijft het hier volop zomers. Op het Griekse vasteland neemt de kans op onweersbuien wel toe.

Prima vakantieweer in Portugal en Zuid-Spanje

Zonovergoten en warm is het ook in de vakantiegebieden in Portugal en de zuidelijk kustgebieden van Spanje. Hier liggen de maxima veelal tussen 30 en 33 graden. In het binnenland van Portugal en Andalusië kan het kwik op sommige dagen wel oplopen richting 40 graden.

Ben je in de buurt van Barcelona, aan de Franse zuidkust, of op Ibiza of Mallorca, dan moet je vandaag wel rekening houden met een fikse onweersbui. Komende tijd is het echter weer droog en zonnig met maxima rond 30 graden.

In het westen van Frankrijk is het wisselvallig en koeler. De zon keert komende dagen wel terug in het weerbeeld, maar door wind vanaf de Atlantische Oceaan liggen de maxima aan de westkust van Frankrijk tussen 22 graden in Bretagne en maximaal 26 graden in Biarritz.

Zware buien in de Alpen en Noord-Italië

In de Alpen is het tot en met zaterdag ronduit buiig. In de bergen kunnen forse regen- en onweersbuien voorkomen die veel neerslag achterlaten, maar ook de steden houden het zeker niet droog.

De zwaarste buien worden verwacht in het zuidoosten van Zwitserland, het westen van Oostenrijk en het aangrenzende gebied in Noord-Italië. Ook aan de bekende Italiaanse meren, zoals het Gardameer, is er kans op zware buien met hagel en windstoten.

Het regenwater is in principe welkom, want het waterpeil in deze meren en ook in de rivier de Po staat uitzonderlijk laag. Plaatselijk kan donderdag en vrijdag echter zoveel regen in korte tijd vallen dat het tot fikse overlast leidt.

Grote verschillen in Duitsland

Regen- en onweersbuien die gisteren in ons land de ergste hitte hebben verdreven, doen dit vandaag en morgen ook in delen van Duitsland. In de oostelijke helft van Duitsland is de hittegolf nog lang niet voorbij. Zo is het in Berlijn drukkend warm met maxima rond 32 graden.

Dit weekend wordt het daar minder heet met zo'n 27 graden, maar volgende week stijgt het kwik waarschijnlijk gewoon weer naar ruim 30 graden. Daarbij is het weerbeeld zonnig en droog