Zeker twintig mensen zijn gewond geraakt doordat een trein in Oost-Spanje werd ingesloten door naderende bosbranden. Drie slachtoffers liepen ernstige brandwonden op, schrijven Spaanse media.

De conducteur was bezig om de trein in zijn achteruit te zetten, toen passagiers in paniek ramen kapotsloegen om te ontsnappen.

Eenmaal buiten liepen de reizigers brandwonden op en beseften ze dat een ontsnapping te voet niet mogelijk was. Zij gingen vervolgens de trein weer in.

In totaal waren er zo'n vijftig passagiers. Het jongste slachtoffer is tien jaar. Een 15-jarig meisje en een 58-jarige vrouw zouden er het slechtst aan toe zijn.

Spanje nog lang niet klaar met bosbranden

Voor Spanje is 2022 qua bosbranden nu al het verwoestendste jaar. Het risico op bosbranden is al maandenlang hoog en zelfs "extreem hoog" in delen van Andalusië, Aragon en Catalonië. De droogte en hitte spelen het land parten. Alleen al nabij de Portugese grens ging ruim 31.500 hectare bos in vlammen op.

Bosbranden in het noordoosten van het land zorgden er deze week nog voor dat vijftienhonderd mensen nabij Zaragoza hun huis moesten verlaten. Ruim driehonderd brandweerlieden bestrijden het vuur.

Nabij de kustplaats Alicante verwoestte een brand ongeveer 3.500 hectare bos. In dat gebied moesten zo'n duizend mensen hun woningen verlaten. Ook in het iets zuidelijker gelegen Murcia ontstond een brand na blikseminslag. Die konden brandweerteams snel onder controle krijgen.