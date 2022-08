Noord-Korea heeft woensdag twee kruisraketten afgevuurd als reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. De projectielen kwamen terecht in de Gele Zee, ten westen van het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea is boos over de militaire oefeningen van de zuiderburen, die het land bestempelt als "een generale repetitie voor een invasie".

De twee kruisraketten vormden de eerste proef met projectielen sinds Zuid-Korea en de Verenigde Staten dinsdag zijn begonnen met gezamenlijke oefeningen. Het gaat tevens om de eerste Noord-Koreaanse rakettesten in maanden. Het is niet duidelijk of het land de komende dagen nog meer raketten test.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten oefenen tot en met vrijdag. De militaire tests gelden als voorbereiding op grotere gezamenlijke manoeuvres die onder de naam Ulchi Freedom Shield zullen worden gehouden. Die vinden van 22 augustus tot 1 september plaats.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zei uren na de rakettest van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat gesprekken tussen beide landen tot vrede moeten leiden. Yoon repte in zijn toespraak met geen woord over de kersverse rakettesten van de noorderburen.

Yoon herhaalde dat zijn land economische steun overheeft voor de denuclearisatie van Noord-Korea. Kim wil daarentegen niet af van zijn "zelfverdedigingsmiddelen".