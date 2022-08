De Amerikaanse weerdienst SWPC komt met de dreigende voorspelling dat een magnetische golf met honderden kilometers per seconde op onze planeet afkomt. Daarbij zou de golf een "geomagnetische storm" veroorzaken. Grote paniek lijkt onnodig, de aarde zal niet ineens stoppen met draaien. Toch is er een flinke kans dat we er wat van gaan merken.

De voorspelling is het gevolg van de zon die de afgelopen tijd veel actiever is geweest. Zo stuurt ze niet alleen zonnestralen, maar ook plasma en magnetische velden richting de aarde. SWPC, die het ruimteweer in de gaten houdt, ziet de intensiteit van die velden toenemen en komt daarom met een speciaal weerbericht.

Daarin waarschuwt de Amerikaanse organisatie met name voor de gasbellen (oftewel CME's) die de zon onlangs wegblies. Die bellen zitten vol magnetische kracht en kunnen een flinke impact hebben als ze botsen met het magnetische veld rond de aarde. "Geomagnetische reacties zullen donderdag waarschijnlijk escaleren tot een sterke kracht van het niveau G3", luidt de Amerikaanse voorspelling.

Het SWPC deelt de magnetische stormen in op een schaal van 1 tot 5. Bij 1 gaat het om een kleine storm, bij 5 om een extreme. Zover zal het deze week niet komen. Het negatiefste scenario is dat donderdag een storm van niveau 3 de aarde bereikt.

Kans op storingen bij satellieten en in het elektriciteitsnet

Bij de zwaarste magnetische storm moeten we volgens het weerstation rekening houden met problemen met satellietnavigatie. Ook kunnen er storingen ontstaan op radiosystemen met een lage frequentie.

Mocht de geomagnetische reactie sterker uitvallen dan verwacht, dan kunnen zelfs elektriciteitscentrales er hinder van ondervinden. Ook moeten ruimtevaartuigen vanwege de impact mogelijk hun koers bijstellen.

De zon laat regelmatig zien hoe groot haar magnetische kracht is. Afgelopen februari nog betekende een magnetische storm een erg kostbare tegenvaller voor Elon Musk. Veertig van zijn net gelanceerde Space X-satellieten kwamen in een storm terecht waarbij ze compleet werden vernietigd.

Poollicht een stuk zuidelijker zichtbaar

Er zijn niet alleen maar negatieve effecten. Zo hoef je dankzij de magnetische kracht niet naar Noorwegen of IJsland om het groene poollicht te zien. Magnetische velden duwen dat poollicht verder richting het zuiden.

Vanwege de magnetische krachten van de aarde en de zon kon je eind vorig jaar met een beetje geluk ook in Nederland een deel van het poollicht zien. De kans dat dit de komende dagen opnieuw lukt, lijkt erg klein.