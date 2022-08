President Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaarbevochten wet die draait om klimaat-, belasting- en gezondheidszorgmaatregelen. Het gaat om een investeringspakket van 430 miljard dollar, daarvan gaat het grootste deel naar de aanpak van klimaatverandering.

Er was anderhalf jaar nodig om de wet door de beide kamers van het Amerikaanse parlement te loodsen. Mede door verzet vanuit zijn eigen Democratische Partij werden de investeringen uitgesteld en afgezwakt.

Toch ondertekende Biden de wet met een bede glimlach. "Het zorgt voor de grootste stap ooit op het gebied van klimaat", zei Biden na afloop. Met de investeringen wil hij de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 50 procent te verminderen.

De ondertekende wet moet volgens hem ook werkgelegenheid creëren en voor meer welvaart zorgen bij gewone huishoudens. Zo is er steun voor gezinnen die last hebben van de stijgende prijzen van energie en medicijnen. Verzekerde ouderen gaan volgens Biden veel minder betalen voor medicijnen op recept, maximaal 2000 dollar per jaar. Miljardeninvesteringen die moeten worden betaald met een belastingverhoging voor grote bedrijven.

Republikeinen zijn een stuk minder enthousiast over het pakket aan maatregelen. "Democraten hebben vorig jaar Amerikanen bestolen door voor een recordinflatie te zorgen, dit jaar is hun oplossing om het nog een tweede keer te doen", tweet de leider van de Republikeinse Partij in de senaat.