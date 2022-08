Door haar verzet tegen Donald Trump werd de Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney de gebeten hond in haar eigen partij en een onwaarschijnlijke heldin voor de Democraten. Ze staat nu op het punt haar zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te verliezen, maar haar strijd tegen Trump gaat door.

Sommige Democraten in de staat Wyoming doen iets wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden: ze schrijven zich in bij de Republikeinse Partij om een Cheney te steunen.

Neem Mike May, die The Washington Post vertelde dat hij in de tijd dat Dick Cheney vicepresident was rondreed met een bumpersticker waar "Cheney is een klootzak" op stond. Nu draagt zijn auto een sticker waaruit steun voor diens dochter spreekt: "Cheney voor Wyoming".

Democratische donoren maken massaal geld over naar de campagne van Liz Cheney en Democratische fondsenwervers organiseerden evenementen om steun voor haar te verzamelen. "Ik kan niet geloven dat ik dit overweeg", zei een van hen op voorhand. "De wereld is gestoord."

Het zal hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zijn om Cheneys zetel te redden. Wyoming is de meest 'trumpistische' staat in de VS: bijna 70 procent van de kiezers schaarde zich in 2020 achter de oud-president. Zelfs als Cheney tienduizenden geregistreerde Democraten en onafhankelijken ertoe weet te bewegen voor een dagje over te stappen naar de Republikeinen, heeft ze de cijfers nog steeds tegen zich.

In een peiling van Mason-Dixon die medio juli werd gepubliceerd, liep Cheney 20 procentpunten achter op de kandidate die de zegen van Trump heeft gekregen: de 59-jarige advocaat Harriet Hageman.

Vijand van mijn vijand is mijn vriend

Cheney is een bijzonder onwaarschijnlijk Democratisch boegbeeld. Ze is tegen overheidsbemoeienis, provuurwapenbezit en antiabortus en was heel lang tegen de openstelling van het huwelijk (tot grote woede van haar lesbische zus). Cheney gold als een van de felste critici van de regering-Obama. In het Huis van Afgevaardigden stemde ze in bijna 93 procent van de gevallen voor het beleid van de regering-Trump. Vriend en vijand zijn het erover eens: Cheney is oerconservatief.

Maar haar eigen politieke standpunten doen er eigenlijk niet meer toe. Cheneys loopbaan wordt nu getekend door één ding: haar strijd tegen Trump.

De 56-jarige Republikeinse afgevaardigde keerde zich tegen Trump na de bestorming van het Capitool door diens aanhangers op 6 januari 2021. "Er bestaat geen twijfel over dat de president de meute samenbracht, dat de president de meute ophitste en dat de president zich tot de meute richtte. Hij stak het vuur aan", zei ze nog diezelfde dag tegen Fox News.

Cheney was een van de tien Republikeinen in het Huis die in de nasleep van de bestorming voor zijn impeachment stemden. Om die reden werd ze uit de landelijke partijleiding geknikkerd en deed de Republikeinse Partij van Wyoming haar in de ban.

Als vicevoorzitter werd Cheney het belangrijkste gezicht van de Huis-commissie die de Capitool-bestorming onderzoekt - een van de slechts twee Republikeinen in het panel. Vorige maand was ze niet in Wyoming om campagne te voeren voor haar herverkiezing (mede vanwege de vele doodsbedreigingen aan haar adres, liet haar kantoor weten), maar sprak ze in Washington de andere leden van de commissie toe. "Wij hebben met z'n negenen meer gedaan om te voorkomen dat Trump ooit weer aan de macht komt dan welke groep dan ook. We kunnen nu niet verslappen."

Kruistocht van de lange adem

Het lijkt er sterk op dat Cheney vrede heeft met de bijna onvermijdelijke uitkomst van de Republikeinse voorverkiezingen in haar thuisstaat. "Als de prijs van opkomen voor de grondwet is dat ik mijn zetel in het Huis verlies, dan ben ik bereid die te betalen", zei ze eerder deze maand tijdens een campagnebijeenkomst in Cheyenne.

Ze is er duidelijk over dat ze haar strijd tegen Trump zal voorzetten, al is nog onduidelijk welke vorm die zal aannemen. Wanneer haar bondgenoten suggereren dat ze zelf mogelijk een gooi naar het presidentschap zal doen, spreekt ze dat niet tegen. Wat ook opvalt, is dat ze slechts de helft van haar 'oorlogsschatkist' heeft geleegd voor de campagne in Wisconsin; er zijn nog miljoenen dollars over.

Maar het is moeilijk in te beelden hoe een gooi naar het Witte Huis succesvol zou kunnen zijn, zolang Cheney nog wordt uitgekotst door haar eigen partij. Als ze zich verkiesbaar stelt als onafhankelijke kandidaat, is de kans levensgroot dat ze juist kiezers afsnoept van de Democraten - in het voordeel van Trump.

Tijdens de recente bijeenkomst in Cheyenne werd Cheney gevraagd of ze een partijoverstap overweegt. "Ik ben een Republikein", zei ze, maar ze voegde daar ook aan toe dat haar partij "heel ziek" is en mogelijk niet op de korte termijn te redden is. "Ik denk dat het jaren zal duren, als genezing nog mogelijk is."

Pa Cheney: 'Trump is een lafaard'

Dick Cheney verscheen begin deze maand in het laatste campagnespotje van zijn dochter. Met een cowboyhoed op zijn hoofd kijkt de oud-vicepresident recht in de camera en met zijn kenmerkende schorre stem maakt hij Trump uit voor "lafaard".

"In de 246 jaar lange geschiedenis van ons land is er nog nooit een individu geweest die zo'n grote bedreiging voor onze republiek is als Donald Trump", stelt vader Cheney, om vervolgens over zijn dochter te zeggen: "Ze zal nooit iets belangrijkers ondernemen dan het leiden van de inspanningen om te voorkomen dat Donald Trump ooit nog in de buurt van het Oval Office komt."

Als de partij die decennialang het thuis van de Cheney-dynastie was er ooit in slaagt het trumpisme van zich af te schudden, dan geniet het weinig twijfel dat Liz zal klaarstaan voor een triomfantelijke terugkeer. Tot die tijd zal ze doorvechten.