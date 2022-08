De man die in december 2020 vijf mensen doodreed in de Duitse stad Trier heeft levenslang gekregen. Hij is veroordeeld voor meervoudige moord en wordt naar een gesloten psychiatrische kliniek gestuurd. De rechtbank acht bewezen dat hij die dag "zoveel mogelijk mensen wilde vermoorden of verwonden".

De 52-jarige man reed slingerend met zijn SUV door een voetgangersgebied. Onder de doden waren een negen weken oude baby en haar vader. Daarnaast waren er nog tientallen gewonden en raakten honderden mensen getraumatiseerd.

Volgens de politie stond de dader na het incident rustig een sigaret te roken en grijnsde hij naar agenten toen die hem aantroffen. Hij was op het moment van de aanslag dronken.

Het is in Duitsland mogelijk dat levenslang veroordeelden eerder vrijkomen. Maar volgens de officier van justitie is die kans in dit geval heel klein.