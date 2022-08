De zes grootste kinderhulporganisaties ter wereld maken zich zoveel zorgen over het welzijn van kinderen wereldwijd, dat ze samen oproepen meer te doen tegen honger onder kinderen. Dat meldt een woordvoerder van Save the Children dinsdag aan NU.nl. Ook gaan ze vanaf nu intensiever samenwerken rond bijvoorbeeld kindhuwelijken en seksuele uitbuiting.

Wereldwijd leven volgens de zes organisaties bijna 50 miljoen mensen in een noodsituatie of hebben acute honger. Vanwege de hardnekkigheid daarvan hebben ChildFund Alliance, Plan International Nederland, Save the Children International, SOS Kinderdorpen Internationaal, Terre des Hommes en World Vision zich in 2017 verenigd in Joining Forces.

"We gaan vanaf nu ook meer samenwerken rond kinderarbeid, gedwongen kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en schooluitval", zegt de Save the Children-woordvoerder daarover. Volgens haar was het besluit om intensiever samen te werken minder eenvoudig dan het lijkt.

"Kijk maar naar de omroepen in Nederland. Die hebben ook allemaal hun eigen identiteit, denk aan een christelijke inslag", geeft de woordvoerder namens Joining Forces een voorbeeld. "Door de samenwerking geven wij daar alle zes iets van op. Maar de hongercrisis blijft onderbelicht. Daarom is de urgentie om dit toch te doen nog groter."

Zonder hulp sterven acht miljoen kinderen

Volgens de organisaties belandt elke minuut een kind in de fase van ernstige ondervoeding. In vijftien landen is de situatie volgens hen extra ernstig. Daar zullen acht miljoen kinderen zonder voedselhulp binnen een maand sterven van de honger. Onder die landen zijn Somalië, Afghanistan en Haïti.

Haïti werd in augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. 800.000 mensen raakten daardoor hun huizen en andere levensbehoeften kwijt. Onder hen waren volgens Save the Children 340.000 kinderen.

"Door de enorme inflatie na de aardbeving hebben ouders veel moeite om hun kinderen te voeden", stelt de woordvoerder. "Van het hulpgeld dat ze hebben ontvangen, kunnen ze steeds minder kopen."