De precieze reden voor de inval in de woning van oud-president Donald Trump blijft onduidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil die details niet vrijgeven, omdat dat het onderzoek in gevaar kan brengen.

Vorige week maandag vielen FBI-agenten Trumps woning in Florida binnen. Later die week bleek de huiszoeking onderdeel te zijn van een onderzoek naar Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en schendingen van de spionagewet. Maar het bewijs voor die verdenkingen blijft vooralsnog geheim.

De bewijslast wordt vermeld in een uitgebreide verklaring, die een affidavit heet. Het verzoek om dat document te publiceren, komt van The New York Times en andere Amerikaanse media. Ze willen weten waar de doorzoeking van Trumps resort Mar-a-Lago op is gebaseerd.

Maar het Amerikaanse ministerie van Justitie maakt bezwaar tegen de publicatie van het document. Die informatie openbaar maken kan volgens het departement het lopende onderzoek schaden. Zo zouden getuigen vanwege "de zeer gevoelige informatie" mogelijk niet meer bereid zijn om mee te werken.

Ook noemt het ministerie de extreme gevoeligheid van het onderzoek als reden om de publicatie tegen te houden. Als de identiteit van de verhoorde getuigen niet wordt beschermd, vreest het Amerikaanse ministerie van Justitie voor een verdere escalatie die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.

Die zorgen lijken gegrond. Zo ontvingen de wetshandhavers die bij de inval betrokken waren doodsbedreigingen. En afgelopen woensdag werd zelfs een aanslag op een FBI-kantoor in de staat Ohio verijdeld. Een gewapende man probeerde het kantoor in Cincinnati binnen te dringen, maar agenten wisten hem uit te schakelen.

Een rechter zal nu beslissen of het document al dan niet gepubliceerd moet worden. Het is nog onduidelijk wanneer die met een uitspraak komt.