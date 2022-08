Bijna een week nadat Kenianen naar de stembus gingen, heeft het kiescollege een winnaar bekendgemaakt: de 55-jarige William Ruto versloeg zijn Raila Odinga met een nipte meerderheid van de stemmen. Vier van de zeven verkiezingscommissarissen weigeren die uitslag te accepteren, vanwege gebrek aan transparantie over het verkiezingsproces.

Vicepresident William Ruto behaalde 50,49 procent van de stemmen. Dat was net genoeg om de 77-jarige oppositieleider Raila Odinga te verslaan. Beide kandidaten gingen voortdurend nek-aan-nek in een zeer spannende verkiezingsweek.

De gang van zaken rondom de verkiezingen wordt door kamp-Odinga stevig bekritiseerd. De partij van Odinga beweerde dat er "onregelmatigheden" en "wanordelijkheden" hebben plaatsgevonden tijdens de verkiezingen.

Vrijdag ontstonden er voor het eerst geruchten over een oneerlijk verkiezingsproces. Toen maakte de verkiezingscommissie bekend dat het verwerken van de resultaten vertraging opliep. De commissie erkende dat het te langzaam verliep, maar verzekerde dat het proces veilig en eerlijk was.

Chaos breekt uit vlak voordat de verkiezingsuitslag bekendgemaakt wordt. Chaos breekt uit vlak voordat de verkiezingsuitslag bekendgemaakt wordt. Foto: Reuters

Geweld bij bekendmaking uitslag

Maar maandag ontstond er toch onenigheid over de uitslag. Vier van de zeven verkiezingscommissarissen kondigden tegelijk met de bekendmaking van de uitslag aan de resultaten niet te zullen accepteren. Volgens hen verliep het proces te "ondoorzichtig". De commissarissen zullen nog een verklaring geven, maar roepen tot die tijd de Keniaanse bevolking op om kalm te blijven.

Voor de uitslag ontstond er opstootjes en geweld op de locatie waar de resultaten bekend werden gemaakt. De politie moest ingrijpen en twee verkiezingscommissarissen raakten gewond. Zowel Ruto als Odinga riepen hun aanhang op kalm te blijven. In het verleden mondden Keniaanse verkiezingen nog weleens uit tot hevig geweld.

In Kenia mag een president twee termijnen blijven zitten. Om die reden mocht Kenyatta zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Ruto trad in 2013 aan als de vicepresident van Kenyatta, maar de twee kregen in 2018 ruzie nadat Kenyatta een vete met oppositieleider Odinga bijlegde.