Iran ontkent in alle toonaarden opdracht te hebben gegeven tot de aanval op Salman Rushdie. Teheran zegt op geen enkele manier betrokken te zijn bij het neersteken van de Brits-Indiase schrijver.

Rushdie is vrijdag in de Amerikaanse staat New York neergestoken. De schrijver werd aangevallen vlak voordat hij op een podium een lezing zou geven tijdens een evenement in Chautauqua.

Rushdie raakte gewond aan onder meer zijn nek, buik en arm. Zijn lever en de zenuwen in zijn arm zijn beschadigd. Ook verliest hij waarschijnlijk zijn rechteroog. De auteur kan inmiddels wel zelfstandig ademen en is aanspreekbaar.

Een 24-jarige man uit New Jersey is aangehouden voor de steekpartij. Hij wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij tot 25 jaar cel opgelegd krijgen. De verdachte heeft zich volgens Amerikaanse media eerder positief uitgelaten over sjiitisch extremisme. Het sjiisme is in Iran de dominante stroming van de islam.

Vermoedelijk heeft de aanval iets te maken met de fatwa tegen Rushdie die de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini in 1989 uitsprak. Khomeini riep op tot het doden van de auteur na de verschijning van diens boek De duivelsverzen een jaar eerder. Veel moslims zien het werk als godslasterlijk.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag een verband met de aanval stellig ontkend. "Niemand heeft het recht om Iran hiervan te beschuldigen", zei een woordvoerder. Teheran spreekt zich niet tegen de aanval uit en legt de schuld bij Rushdie zelf. "Volgens ons heeft alleen Salman Rushdie schuld aan deze aanval."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken legt de schuld wel bij Iran. "De Iraanse autoriteiten roepen al jarenlang actief op tot geweld tegen Rushdie. De staatsmedia vieren de moordaanslag als een overwinning, dat is ronduit verwerpelijk."