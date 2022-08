Noord-Korea en Rusland hebben meer met elkaar gemeen dan de grens die ze delen. Beide landen worden flink bekritiseerd door de internationale gemeenschap vanwege hun mensenrechtenschendingen en de oorlog in Oekraïne, die Noord-Korea steunt. Ook worden Rusland en Noord-Korea allebei hard geraakt door internationale sancties. Bij gebrek aan bondgenoten zoeken de twee landen steun bij elkaar.

In een briefwisseling tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, spraken de twee leiders af om hun bilaterale betrekkingen uit te breiden. Dat is in het belang van beide landen, schreef Poetin in zijn brief aan Kim Jong-un ter gelegenheid van de Noord-Koreaanse Bevrijdingsdag.

Volgens Poetin zullen nauwere banden tussen de twee landen de veiligheid en stabiliteit op de Koreaanse peninsula en in Noord-Oost Azië ten goede komen. Dat meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA maandag.

Kim Jong-un antwoordde daarop - ook in een brief - dat de "strategische en tactische samenwerking, de steun en solidariteit" tussen de twee landen een hoogtepunt hebben bereikt. Kim Jong-un wijst die ontwikkeling toe aan hun gezamenlijke inspanningen om dreigingen en provocaties van vijandige strijdkrachten te dwarsbomen, aldus KCNA. Het Noord-Koreaanse persbureau liet achterwege om welke vijandige strijdkrachten het gaat. Eerder gebruikte het die term om te verwijzen naar de Verenigde Staten en diens bondgenoten.

Steun voor oorlog in Oekraïne

In april sprak Noord-Korea haar steun uit voor de Russische oorlog in Oekraïne. Als bedankje sprak Rusland in mei haar veto uit over een VN-resolutie om extra sancties in te voeren tegen Noord-Korea.

Afgelopen juli ging Noord-Korea nog een stapje verder. Als een van de weinige landen erkende het de Oekraïense 'volksrepublieken' Donetsk en Luhansk. Rusland erkende de onafhankelijkheid van de regio's, waar veel etnische Russen wonen, vlak voor de invasie van Oekraïne.

Een paar dagen later kondigde Pyongyang aan dat het Noord-Koreaanse arbeiders naar het Donetsbekken en Luhansk kon sturen om te helpen met de heropbouw.

De Russische ambassadeur in Noord-Korea, Alexander Matsegora, zei dat er veel mogelijkheden voor economische samenwerking zijn tussen Noord-Korea en het Donetsbekken en Luhansk, ondanks de VN-sancties. Ook zei Matsegora tegen de Russische krant Izvestia dat "hoogopgeleide en hardwerkende Koreaanse arbeiders, die gewend zijn te werken onder de meest zware omstandigheden, kunnen helpen met de heropbouw.

Oekraïne verbrak daarop direct alle relaties met Noord-Korea.

"Het laat zien in hoeverre Poetin geisoleerd is, dat hij zich nu moet richten tot Noord-Korea", zei Pentagon-perschef John Kirby.