Sinds de inval van de FBI in de woning van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, ontvangen wetshandhavers op federaal niveau meer bedreigingen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De FBI vond vorige week documenten met staatsgeheimen tijdens de huiszoeking bij Trumps golfresort Mar-a-Lago in Florida.

Een vuille bom voor het hoofdkantoor van de FBI. Doodsbedreigingen aan het adres van mensen die direct betrokken waren bij de inval, onder wie de rechter die het huiszoekingsbevel goedkeurde. Burgeroorlog. Gewapende opstand.

Dit zijn voorbeelden van de bedreigingen die Amerikaanse wetshandhavers krijgen sinds de huiszoeking bij Trump. Dat blijkt uit een interne memo die werd rondgestuurd door de FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

De bedreigingen worden vooral online gedaan. Maar daar blijft het niet bij. Drie dagen na de huiszoeking, probeerde een gewapende man met geweld het FBI-kantoor in Cincinnati (Ohio) binnen te dringen. Wat volgde was een impasse die resulteerde in de dood van de man. Eerder hij had op Truth Social, het sociaal medium van Trump, een bericht geplaatst waarin hij aangaf federale agenten te willen vermoorden.

Vrees voor escalatie van geweld

De interne memo waarschuwt ook dat de bedreigingen erop wijzen dat geweld door binnenlandse gewelddadige extremisten kan escaleren rond de tussentijdse verkiezingen aanstaande november.

Het huiszoekingsbevel van de inval bij oud-president Trump is vrijdag openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat er een onderzoek loopt naar Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en schendingen van de Spionagewet.

Volgens Trump is hij het slachtoffer van "ongekende politieke inzet van wetshandhaving" door "radicaal-linkse Democraten".