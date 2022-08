Duitsland en Polen tasten nog in het duister over de oorzaak van de massale vissterfte in rivier de Oder die afgelopen week ontdekt werd. De Duitse milieuminister Steffi Lemke sprak zondag in het bijzijn van haar Poolse ambtgenoot Anna Moskwa van een "ecologische ramp".

De Oder stroomt in Polen en Duitsland. Afgelopen week werden er tienduizenden dode vissen gevonden. Mensen wordt afgeraden om in de rivier te zwemmen of om het water aan te raken. Lokale autoriteiten in Duitsland spraken al snel van vergiftiging. Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki achtte de kans groot dat er sprake was geweest van het dumpen van chemisch afval.

Onderzoek heeft vooralsnog geen bewijs voor gevaarlijke stoffen opgeleverd, zei Lemke zondag. "Tot op heden hebben we 150 watermonsters afgenomen, maar uit tests is nog niks naar voren gekomen. Ook in de vissen zelf zijn geen stoffen zoals kwik of andere zware metalen aangetroffen."

Volgens de Duitse minister zijn er ook watermonsters gestuurd naar buitenlandse laboratoria, waar ze getest zullen worden op de aanwezigheid van driehonderd verschillende stoffen.

Lemke herhaalde de klacht van het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Brandenburg, dat Duitsland niet tijdig op de hoogte was gesteld door Polen. Volgens de minister moet de communicatie tussen beide landen verbeterd worden.