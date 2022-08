Bij een brand in een kerk in de Egyptische stad Gizeh zijn zondag zeker 40 mensen om het leven gekomen. Nog eens 45 mensen raakten gewond, schrijft persbureau Reuters. Autoriteiten vrezen dat veel kinderen zich onder de slachtoffers bevinden. In het kerkgebouw zit namelijk een kinderdagverblijf, melden lokale media.

Volgens Egyptische media brak de brand uit in de Abu Sefeinkerk in het stadsdeel Imbaba. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de vlammenzee onder controle te krijgen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat een elektrische storing in een airco de brand heeft veroorzaakt.

Reuters meldt dat zeker vijfduizend mensen in de kerk waren toen de brand uitbrak. Een gebedsdienst zou net ten einde zijn gekomen. Toen de vlammen werden opgemerkt, ontstond grote paniek en sloegen mensen massaal tegelijk op de vlucht, waardoor deuren geblokkeerd raakten.

Autoriteiten vrezen dat het dodental door de grote hoeveelheid aanwezigen nog verder oploopt. Zo houden de kerkelijke autoriteiten al rekening met 41 doden en minstens 55 gewonden.

De Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd met hun verlies. Hij schrijft op Facebook dat de families "op alle steun van de overheid" kunnen rekenen.