Maandverband, tampons en menstruatiecups zijn vanaf maandag gratis te krijgen in Schotland. Vrouwen kunnen ze ophalen op openbare plekken, zoals buurtcentra, jeugdclubs en apotheken. Schotland is het eerste land ter wereld dat deze stap zet.

Het Schotse parlement stemde in 2020 ermee in om de producten gratis te maken. Premier Nicola Sturgeon noemde het "belangrijk beleid voor vrouwen en meisjes". Volgens haar maken veel Schotse vrouwen zich zorgen over "waar hun volgende tampon, maandverband of herbruikbare product vandaan moet komen".

Maandag is het dus zover. Lokale overheden en onderwijsinstellingen moeten de spullen vanaf dat moment gratis aanbieden. De politiek heeft sinds 2017 ruim 27 miljoen pond uitgetrokken om verdeelpunten daarop voor te bereiden. Waarschijnlijk kost het plan jaarlijks zo'n 24 miljoen pond (28,4 miljoen euro).

Vrouwen kunnen via de app PickupMyPeriod opzoeken waar ze terechtkunnen. Tot dusver zouden meer dan duizend plaatsen zichtbaar zijn in de app.

Beleid moet menstruatiearmoede voorkomen

Met de stap wil Schotland iets doen aan period poverty, oftewel menstruatiearmoede. In veel landen hebben personen die menstrueren geen geld om de benodigde producten te kopen. Uit een Nederlandse peiling bleek drie jaar geleden dat bijna een op de tien ondervraagde Nederlandse meisjes en jonge vrouwen er soms niet genoeg geld voor heeft.

Schotland werd in 2018 al het eerste land dat gratis maandverband en tampons uitdeelt op scholen en universiteiten. Nieuw-Zeeland volgde het voorbeeld van de Schotten en biedt de producten gratis aan op scholen.

Shona Robison, de Schotse minister van Justitie, noemt de ontwikkelingen in haar land "van fundamenteel belang". Ze zegt dat niemand meer in de situatie zou moeten belanden waarin diegene geen maandverband of tampons kan kopen. "Hiermee ruimen we een hindernis uit de weg. Dat is belangrijker dan ooit, nu mensen moeilijke financiële keuzes moeten maken omdat alles steeds duurder wordt."