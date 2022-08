Een automobilist is zaterdag ingereden op een groep die in de Amerikaanse staat Pennsylvania een benefietavond hield. De verdachte zou daarna in de buurt een vrouw hebben aangevallen en gedood. In totaal vielen er twee doden en zeventien gewonden.

Zeker vier gewonden zijn er ernstig aan toe. Autoriteiten vrezen daardoor dat het dodental nog zal oplopen.

De politie onderzoekt of de man expres op de menigte inreed. Ook wordt onderzocht of de verdachte en het slachtoffer dat in de buurt werd gedood elkaar kenden.

Volgens Amerikaanse media hield de menigte een benefietavond voor de nabestaanden van slachtoffers van een grote brand in Nescopeck eerder deze maand. Daar kwamen tien mensen bij om het leven, onder wie drie kinderen van vijf, zes en zeven jaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Wat de zaak extra droevig maakt, is dat een van de vrijwillige brandweerlieden die op de brandmelding afkwamen vrijwel alle slachtoffers kende. Harold Baker verloor twee kinderen en drie kleinkinderen in de brand. Hij kende in totaal acht van de tien dodelijke slachtoffers. Zijn zoon die bij de brand omkwam, was eveneens brandweerman.

De politie heeft de identiteit van de verdachte nog niet vrijgegeven. Ook moet de precieze aanklacht tegen hem nog geformuleerd worden.