In de Oude Stad van Jeruzalem zijn in de nacht van zaterdag op zondag minstens acht mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Twee personen zijn er volgens de hulpdiensten slecht aan toe, meldt persbureau AP. Een man opende het vuur op een bus die stilstond op een parkeerplaats bij de Westelijke Muur, ook wel bekend als de Klaagmuur.

De verdachte sloeg op de vlucht, maar meldde zich enkele uren later vrijwillig op een politiebureau. De veiligheidsdiensten waren in de tussentijd al begonnen met een klopjacht. De politie zegt dat de "terrorist" nu in handen van de autoriteiten is. Het gaat volgens Israëlische media om een 27-jarige Palestijn.

Onder de acht slachtoffers zijn volgens Israëlische media vier Amerikanen en een zwangere vrouw. De vrouw moest vanwege ernstige verwondingen een keizersnede ondergaan. De toestand van de baby is ernstig, maar stabiel.

"Ik zag buiten twee mensen vallen en binnen twee mensen bloeden. Iedereen was in paniek", zei de buschauffeur tegen verslaggevers ter plaatse.

Premier Yair Lapid zegt mee te leven met de slachtoffers. Daarnaast waarschuwt hij voor de gevolgen van dergelijke aanvallen: "Mensen die ons kwaad willen doen, moeten weten dat ze een prijs zullen betalen voor al het kwaad dat onze burgers wordt aangedaan."

De schietpartij volgt op een gespannen week. Israël en Islamitische Jihad vuurden van en naar Gaza raketten op elkaar af. Daarbij kwamen minstens 49 Palestijnen om het leven. Het geweld hield zondag op, toen een wapenstilstand werd bemiddeld door Egypte.