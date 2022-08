Tientallen vrouwen zijn zaterdag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel met een protestactie opgekomen voor hun rechten. Het eerste vrouwenprotest in maanden werd uiteengedreven door Taliban-strijders die met hun geweren in de lucht schoten en meerdere betogers sloegen.

Over twee dagen is het precies een jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht kwamen. Strijders van de extremistische groepering namen op 15 augustus 2021 Kaboel in, toen westerse troepen na bijna twintig jaar aanwezigheid in Afghanistan bezig waren met de laatste fase van hun aftocht.

Sindsdien zijn de vrouwenrechten in het land flink ingeperkt. Zo is er minder onderwijs voor meisjes en wordt vrouwen de toegang tot veel overheidsbanen ontzegd. Ook is de bewegingsvrijheid ingeperkt en zag Amnesty International het aantal gedwongen huwelijken toenemen. De Taliban hadden juist een minder streng regime dan tussen 1996 en 2001 beloofd.

Ongeveer veertig vrouwen scandeerden zaterdag bij het ministerie van Onderwijs teksten als "brood, werk en vrijheid" en "gerechtigheid, gerechtigheid, we zijn de onwetendheid zat". Ze hadden protestborden en een spandoek bij zich. Daarop stond onder meer dat 15 augustus "een zwarte dag" is. Veel vrouwen droegen geen gezichtsbedekkende kleding, terwijl de Taliban dat wel verplichten.

Vrouwen in Afghanistan uiten niet vaak meer publiekelijk hun ongenoegen over hun situatie. Amnesty International zegt dat vrouwen die vreedzaam tegen de onderdrukking demonstreren worden bedreigd, gearresteerd, vastgehouden en gemarteld.