De Cubaanse brandweer heeft de brand in meerdere olietanks in de havenstad Matanzas zaterdag met internationale hulp weten te blussen. Er zijn vier doden gevallen en er worden nog veertien mensen vermist.

Onder de overledenen zijn twee brandweerlieden die probeerden te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Bij de brand raakten 130 mensen gewond, van hen liggen er nog 22 in het ziekenhuis. Vier mensen verkeren in kritieke toestand. Er wordt nog gezocht naar de vermiste personen.

De brand ontstond een week geleden na een blikseminslag in een enorme olietank. Het vuur sloeg later over op een tweede tank. De brandweer kreeg hulp van teams uit Mexico en Venezuela, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg op nog meer tanks. Vier tanks zijn beschadigd.

De brand is inmiddels geblust, maar de brandweer zegt rekening te houden met nieuwe brandhaarden.

President Miguel Díaz-Canel bedankte Mexico en Venezuela voor het sturen van vliegtuigen met hulpgoederen. Ook bedankte hij Rusland, Nicaragua, Argentinië en Chili voor de aangeboden hulp. De president zweeg over de Amerikaanse regering, die technische hulp bij het blussen van de brand had aangeboden.

De brand kwam op een moment dat Cuba kampte met een brandstoftekort. Hoeveel olie in vlammen is opgegaan, is niet bekendgemaakt. De olie in de tanks was bestemd voor de opwekking van stroom in elektriciteitscentrales.