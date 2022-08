Bij het Spaanse festival Medusa is in de nacht van vrijdag op zaterdag één persoon overleden. Nog eens zeventien anderen raakten gewond toen een zandstorm over het festivalterrein raasde. Een deel van het podium en de ingangspoort zijn ingestort door de harde windstoten.

Zeker negen mensen raakten zwaargewond, melden Spaanse media als Levante. Zij zijn naar ziekenhuizen in de omgeving van de oostelijke kustplaats Valencia gebracht.

Medusa wordt gehouden op het stadsstrand van Cullera, ten zuiden van Valencia. 's Nachts nam de windkracht toe en werden windstoten van 65 kilometer per uur gemeten. Die bliezen het zand met hoge snelheid richting de festivalgangers.

Het festival begon woensdag en zou zondag eindigen. De Spaanse krant El País meldt dat in totaal zo'n 320.000 bezoekers werden verwacht. De organisatie van het festival heeft besloten om de rest van het evenement op te schorten, omdat de veiligheid van de bezoekers niet kan worden gewaarborgd door het slechte weer.