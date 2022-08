Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Idaho weigert een wet die vrijwel alle abortussen in de staat criminaliseert, te stoppen. Vrijdag besloot het hof dat het verbod, zoals gepland, op 25 augustus mag ingaan. Na Indiana is Idaho daarmee de tweede Republikeinse staat waar zo'n wet wordt doorgevoerd nadat het landelijk recht op abortus werd afgeschaft.

Planned Parenthood had een zaak aangespand tegen de nieuwe wet die vooral door Republikeinen wordt gesteund. Volgens de Amerikaanse gezondheidsorganisatie voor vrouwen schendt de wet het recht op privacy en gelijkwaardige bescherming van rechten zoals dat in de grondwet van Idaho is vastgelegd.

In 1973 kwam het recht op abortus in de Amerikaanse grondwet te staan door de abortusrechtszaak Roe v. Wade. In die zaak deed het Amerikaanse hooggerechtshof destijds een bijzondere uitspraak. Het verklaarde de wetgeving die abortus in Amerikaanse staten bemoeilijkte of zelfs verbood "ongrondwettelijk".

Het hooggerechtshof, dat tegenwoordig voornamelijk uit Republikeinse rechters bestaat, draaide die beslissing in juni terug. Daardoor mag elke staat nu zelf bepalen of het abortus toestaat of niet.

Verdeling

Het hooggerechtshof van Idaho was verdeeld over het laten doorgaan van de wet of niet. Uiteindelijk stemde het hof 3 tegen 2. Dat betekent dat de nieuwe wet vanaf 25 augustus ingaat en vrijwel alle abortussen in de staat gecriminaliseerd worden.

Rechter Robyn Brody zei dat gezien het terugdraaien van Roe v. Wade, Planned Parenthood niet kon aantonen dat het recht had op zo'n "drastische verlichting". Vooral omdat abortus voor Roe v. Wade illegaal was in Idaho.

De rechters besloten ook dat een andere wet die abortus na zes weken zwangerschap verbiedt en tijdelijk in de wacht was gezet, mag doorgaan.