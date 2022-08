Tijdens de huiszoeking bij de Amerikaanse oud-president Trump afgelopen week heeft de FBI elf partijen met geheime documenten in beslag genomen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media vrijdag. In sommige van die documenten zouden staatsgeheimen staan. Ook mag bepaald materiaal dat in beslag is genomen eigenlijk alleen beschikbaar zijn in beveiligde overheidsgebouwen, schrijft The New York Times.

Volgens The Wall Street Journal heeft de FBI ongeveer twintig dozen en verschillende ringmappen met foto's in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een notitie waarmee Trump de straf van zijn adviseur Roger Stone heeft kwijtgescholden. Daarnaast meldt de krant dat de in beslag genomen documenten informatie bevatten over de Franse president Emmanuel Macron.

Het ministerie van Justitie heeft een rechter in Florida vrijdag gevraagd om het huiszoekingsbevel van de inval van afgelopen maandag openbaar te maken. Daaruit blijkt nu dat er een onderzoek loopt naar Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en schendingen van de Spionagewet. De 76-jarige oud-president liet vooraf al weten dat hij vrijgave van het bevel niet zou blokkeren. Wel stelde hij dat hij het slachtoffer is van "ongekende politieke inzet van wetshandhaving" door "radicaal-linkse Democraten".

Het ministerie van Justitie wijst erop dat Trump en zijn advocaten een kopie van het huiszoekingsbevel hebben ontvangen, evenals een ontvangstbewijs van de in beslag genomen documenten. De inhoud daarvan hadden ze ook uit eigen beweging met justitie kunnen delen.

FBI zou hebben gezocht naar informatie over kernwapens

De FBI viel maandag het golfresort Mar-a-Lago van Trump in Florida binnen. Waarom was onduidelijk omdat de inlichtingendienst geen officiële verklaring voor de inval gaf. Al snel werd bekend dat die waarschijnlijk te maken had met geheime documenten die Trump na zijn verkiezingsnederlaag in 2020 uit het Witte Huis had meegenomen.

Eerder vandaag meldde The Washington Post nog dat de FBI tijdens de inval zocht naar documenten over kernwapens. Volgens de krant was niet duidelijk of het om geheime informatie ging.

De zoekactie maakt wel duidelijk "hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen vallen", schrijft de krant. The New York Times meldde dat de documenten onderdeel zijn van "een van de meest geheime dossiers" in Washington.

Donderdag werd al bekend dat medewerkers van het ministerie van Justitie in het voorjaar documenten uit Mar-a-Lago hadden opgehaald. Ook ontving Trump al een dagvaarding van het ministerie om geheime documenten terug te geven. Dat betekent dus dat het ministerie eerst naar alternatieven voor een inval zocht.