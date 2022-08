Een man heeft in Cetinje in Montenegro elf voorbijgangers doodgeschoten, onder wie ook kinderen. Hij opende het vuur vermoedelijk na een familieruzie. Politieagenten hebben de man doodgeschoten toen ze met hem in vuurgevecht raakten.

Zes voorbijgangers raakten gewond, melden lokale media. Enkelen van hen zijn zwaargewond.

De kleine Balkanstaat met ruim 620.000 inwoners is diep geschokt over het bloedbad in de voormalige hoofdstad. Premier Dritan Abazovic zei dat de schietpartij het ergste is dat Montenegrijnen zich collectief kunnen herinneren.