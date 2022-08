De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is vrijdag aangevallen op het podium tijdens een evenement in Chautauqua in de Amerikaanse staat New York. Daarbij liep hij nog onbekende verwondingen op. De 75-jarige Rushdie is vooral bekend van zijn omstreden roman De Duivelsverzen. Het boek leidde tot talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver.

Meerdere verslaggevers ter plaatse zagen hoe de auteur ofwel werd geslagen ofwel werd neergestoken. Rushdie zou net een lezing gaan geven. Volgens ooggetuigen is hij op het podium behandeld en was hij even later, weliswaar met hulp, in staat lopend het podium te verlaten.

De aanvaller is gearresteerd. Over de dader of over de toedracht van het incident is nog niets bekend.

De Duivelsverzen kwam uit in 1988. Het werk leidde tot enorme woede onder moslims. Het boek zorgde ervoor dat de Iraanse leider ayatollah Ruhollah Khomeini opriep tot moord op Rushdie, wat leidde tot talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver en de moord op de Japanse vertaler van het boek.

De in 1947 in India geboren Ahmed Salman Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Sindsdien geldt hij als voorvechter van het vrije woord.