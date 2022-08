De FBI zocht maandag tijdens de onaangekondigde inval in de woning van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in de staat Florida naar documenten over kernwapens, melden ingewijden aan The Washington Post.

Volgens The Washington Post is niet duidelijk of het om geheime informatie over Amerikaanse kernwapens gaat. De zoekactie maakt wel duidelijk "hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen vallen", schrijft de krant. The New York Times meldt vrijdag dat de documenten onderdeel zijn van "een van de meest geheime dossiers" in Washington.

Zo wordt steeds meer duidelijk over de aard van de FBI-inval van maandag. Het is inmiddels wel duidelijk dat de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie erg veel waarde aan de documenten hechten.

De FBI viel maandag het golfresort Mar-a-Lago van Trump in Florida binnen. Aanvankelijk was veel onduidelijk doordat de inlichtingendienst geen officiële verklaring voor de inval gaf. Al snel werd duidelijk dat die waarschijnlijk te maken had met geheime documenten die Trump na zijn verkiezingsnederlaag in 2020 uit het Witte Huis had meegenomen.

Autoriteiten probeerden al veel langer de documenten terug te krijgen

Donderdag werd al bekend dat medewerkers van het ministerie van Justitie in het voorjaar documenten uit Mar-a-Lago hadden opgehaald. Ook ontving Trump al een dagvaarding van het ministerie om geheime documenten terug te geven. Dat betekent dus dat het ministerie eerst naar alternatieven voor een inval zocht.

Het ministerie van Justitie werd ingelicht door de National Archives, die in de maanden na Trumps vertrek uit het Witte Huis probeerden om het meegenomen materiaal terug te krijgen. Toen Trump vijftien dozen gaf, bleek dat er geheime documenten in zaten. Vervolgens ontdekte het ministerie dat er alsnog geheime documenten ontbraken.

Al die tijd had Trump de mogelijkheid om de documenten zelf terug te geven, maar dat deed hij niet.

Documenten van inval worden openbaar

De FBI-inval van maandag was dus een climax na maandenlange pogingen van de National Archives en later het ministerie om de documenten terug te krijgen. Uiteindelijk werd gezien de gevoeligheid van de documenten toch besloten tot een inval. Dat is nog nooit eerder gebeurd bij een oud-president van de Verenigde Staten.

Minister van Justitie Merrick Garland verdedigde de inval donderdagavond (Nederlandse tijd) op een persconferentie. Ook maakte hij bekend dat zowel het huiszoekingsbevel als het bonnetje met spullen die uit Mar-a-Lago zijn meegenomen openbaar wordt gemaakt. Daartoe heeft het ministerie een verzoek ingediend bij de rechter.