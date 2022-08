De Nederlandse kustwacht in het Caribisch gebied heeft deze week in de buurt van Bonaire twee drugstransporten onderschept. Het gaat om bijna 2.900 kilogram aan drugs. Dertien opvarenden zijn aan de politie overgedragen, meldt de kustwacht donderdagavond. Daarmee komt de totale hoeveelheid in beslag genomen drugs dit jaar op 8.500 kilo.

Bij de eerste vangst van afgelopen woensdag kwam het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen in actie nadat een verdacht vaartuig was gesignaleerd. Dat patrouilleschip is van de Koninklijke Marine.

Bij aankomst van de kustwacht gooiden de verdachten drugs overboord, die uit het water konden worden gevist. Het gaat om zo'n 100 kilo marihuana en 450 kilo cocaïne. Vijf verdachten werden aangehouden.

Kort daarop kwam een melding over twee andere verdachte boten in de omgeving binnen. Een daarvan had tonnen aan boord en voorzag de andere boot van brandstof. Toen de bemanning merkte dat ze waren ontdekt, gooiden ze de drugs in één boot en gingen zij er in de andere vandoor.

Snelle onderscheppingsboten van de kustwacht zetten vervolgens de achtervolging in. Toen de verdachten niet reageerden op stoptekens en waarschuwingsschoten, schakelde de kustwacht de buitenboordmotor uit met schoten. Bij deze actie zijn acht verdachten aangehouden. De partij cocaïne weegt 2.300 kilo.