Een gewapende man in een kogelvrij vest heeft woensdag geprobeerd het FBI-kantoor in de Amerikaanse stad Cincinnati binnen te dringen, bevestigt de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij overleed nadat de politie het vuur op hem had geopend. De man was op 6 januari 2021 ook betrokken bij de bestorming van het Capitool, melden Amerikaanse media.

De man sloeg op de vlucht toen het alarm afging en FBI-agenten in beweging kwamen. Op de autosnelweg werd hij opgemerkt door een politieagent. Die zette de achtervolging in en kwam onder vuur te liggen, meldt de Ohio State Highway Patrol. Daarop werden wegen voor enkele uren afgesloten.

De man verschool zich in een maisveld en politieagenten probeerden te onderhandelen met de verdachte. Zij probeerden daarna zonder succes om hem in hechtenis te nemen. Toen de verdachte zijn pistool hief, schoten de agenten op hem, meldt de politie. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Verdere details en het motief van de verdachte zijn onduidelijk, maar op basis van anonieme bronnen melden NBC News en The New York Times dat het gaat om een 42-jarige man die op 6 januari vorig jaar meedeed aan de bestorming van het Capitool.

Op een van zijn vermeende socialemedia-accounts plaatste de man eerder deze week een bericht waarin hij dreigde enkele FBI-medewerkers te vermoorden. Het bericht verscheen enkele dagen nadat de FBI de woning van voormalig president Donald Trump had doorzocht op achtergehouden documenten.

"Ongegronde aanvallen op de integriteit van de FBI ondermijnen het respect voor de rechtsstaat en bewijzen de mannen en vrouwen die zo veel opofferen om anderen te beschermen een bijzonder slechte dienst", twitterde FBI-directeur Christopher Wray. Hij zegt dat alle Amerikanen zich ongerust moeten maken over geweld en bedreigingen gericht tegen de veiligheidsdiensten, waaronder de FBI.